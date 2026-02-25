Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Zahraničie

Nemecký kancelár Merz vyzval Peking, aby využil svoj vplyv na Moskvu

.
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

DPA píše, že podľa zdrojov z čínskej vlády čínsky prezident vyjadril počas stretnutia s nemeckým kancelárom podporu rokovaniam s cieľom dosiahnuť riešenie.

Autor TASR
Peking 25. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu počas rokovaní v Pekingu vyzval čínske vedenie, aby využilo svoj vplyv na Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Po rozhovoroch s prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Čchiangom poukázal na to, že signály z Číny berú v Moskve veľmi vážne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Týka sa (to) tak slov, ako aj činov. Chcel by som jednoznačne privítať čínsky záväzok k mieru v regióne, ktorý som dnes počul,“ povedal Merz.

DPA píše, že podľa zdrojov z čínskej vlády čínsky prezident vyjadril počas stretnutia s nemeckým kancelárom podporu rokovaniam s cieľom dosiahnuť riešenie. Vyhol sa priamemu obviňovaniu Ruska slovami, že do urovnania konfliktu na Ukrajine sa musia zapojiť všetky strany a ich oprávnené obavy musia byť zohľadnené.

Čína sa považuje za najdôležitejšieho spojenca Ruska a Peking je obviňovaný z toho, že prostredníctvom nákupu ropy a transferom technológií podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, poznamenala DPA.

Pred Merzom v uplynulých mesiacoch rokovali v Pekingu viacerí lídri západných krajín vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu kanadskej vlády Marka Carneyho. Koncom marca chce do Číny vycestovať aj americký prezident Donald Trump.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov