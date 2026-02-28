< sekcia Zahraničie
Nemecký kancelár nevidí dôvod ďalej vyjednávať s Ruskom o Ukrajine
Merz vyhlásil, že Putin sa snaží nielen o ruskú expanziu na západ, ale pokúša sa zničiť aj hrozbu vzniku demokracie a právneho štátu pri jeho hraniciach.
Autor TASR
Berlín 28. februára (TASR) - Ďalšie diplomatické úsilie voči Rusku je zbytočné, keďže odpoveďou sú len ďalšie útoky na detské nemocnice, zariadenia pre seniorov a civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Nemecký kancelár Friedrich Merz to v piatok povedal na predvolebnom zhromaždení v spolkovej krajine Hesensko, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Podľa nemeckého lídra v tejto vojne nejde len o územnú celistvosť Ukrajiny, lebo je to aj „vojna proti celému politickému usporiadaniu Európy“.
Pred približne dvoma tisíckami účastníkov predvolebného zhromaždenia Merz vyhlásil, že Putin sa snaží nielen o ruskú expanziu na západ, ale pokúša sa zničiť aj hrozbu vzniku demokracie a právneho štátu pri jeho hraniciach.
Kancelár zároveň odmietol výzvy na intenzívnejšiu diplomaciu, keďže západné mocnosti doteraz ponúkli ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „všetky formy dialógu vrátane rokovaní s ruským vedením“.
Merz zdôraznil, že jeho jedinou podmienkou na vyjednávanie je prímerie. „Ak sa máme rozprávať, musia aspoň stíchnuť zbrane,“ dodal nemecký kancelár.
Keďže Putin obnovil útoky na Ukrajinu, diplomacia momentálne nemá šancu uspieť. „Musíme sa brániť a musíme Ukrajinu chrániť pred touto agresiou,“ vyhlásil Merz.
Kancelár svojím prejavom odštartoval záverečnú fázu kampane pred krajinskými voľbami, pričom išlo o jeho prvé predvolebné vystúpenie v Hesensku od spolkových volieb v predchádzajúcom roku, pripomína DPA.
