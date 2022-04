Nemecký kancelár: Putin je zodpovedný za vojnové zločiny na Ukrajine

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin nesie zodpovednosť za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine, v dôsledku ktorých zahynuli už tisíce civilistov. Scholz zároveň odsúdil Putina za spustenie novej rozsiahlej ofenzívy v Donbase. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Zabíjanie tisícok civilistov, ktorého sme svedkami, je vojnovým zločinom, za ktorý nesie zodpovednosť ruský prezident," povedal kancelár po videokonferencii, v rámci ktorej západní lídri koordinovali svoj ďalší postup ohľadne vojny na Ukrajine.



Scholz vyjadril presvedčenie, že ruská invázia na Ukrajinu, ktorá v pondelok vstúpila do novej fázy spustením mohutnej ofenzívy v Donbase, predstavuje celkom zjavné porušenie princípov medzinárodného práva.



"Cítime obrovský smútok za obeťami a - je to potrebné povedať - obrovský hnev na ruského prezidenta a na túto nezmyselnú vojnu," uviedol šéf nemeckej spolkovej vlády.



Ocenil koordinovaný postup západných spojencov k ruskej agresii voči Ukrajine, ktorý podľa neho Putin neočakával. Zdôraznil, že Nemecko a ďalšie krajiny NATO budú Kyjevu naďalej poskytovať potrebnú podporu, do vojny na Ukrajine sa však nezapoja.



Na utorkovej virtuálnej konferencii sa okrem Scholza zúčastnili aj lídri ďalších krajín skupiny G7 a tiež generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Medzi účastníkmi rokovania boli aj prezidenti Poľska a Rumunska Andrzej Duda a Klaus Iohannis.



Podľa Bieleho domu lídri hovorili o ďalšej pomoci Kyjevu a o tom, ako vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za to, čoho sa dopúšťa na Ukrajine. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price v pondelok uviedol, že Washington "bude naďalej pritvrdzovať finančné sankcie a ďalšie ekonomické opatrenia" voči Rusku, až kým Kremeľ nepodnikne kroky k deeskalácii situácie na Ukrajine.