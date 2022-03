Nemecký kancelár Scholz je na prvej oficiálnej návšteve Izraela

Jeruzalem 2. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v stredu zúčastňuje na svojej prvej návšteve Izraela, odkedy sa ujal postu šéfa vlády. Spoločne so svojím izraelským náprotivkom Naftalim Bennettom navštívil už pamätník holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme, kde položil veniec. Počas dňa sa Scholz stretne aj s ministrom zahraničných vecí Izraela Jairom Lapidom a navštívi tiež izraelský parlament (Kneset). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Scholz takisto napísal príspevok do návštevnej knihy v pamätníku Jad va-Šem, v ktorom zdôraznil historickú zodpovednosť Nemecka voči židovskému štátu. "Masové vraždenie Židov iniciovalo Nemecko," napísal. "Bolo plánované a vykonali ho Nemci. V dôsledku toho každá nemecká vláda nesie neustálu zodpovednosť za bezpečnosť štátu Izrael a ochranu spôsobu života Židov," zdôraznil



Ako povedal Bennett, tragédia šoa (holokaustu) je "ranou, ktorá je základom vzťahov medzi Nemeckom a Izraelom". "Z tejto rany sme vybudovali silné a významné vzťahy," dodal.



Dvojica relatívne nových lídrov, ktorí do funkcie nastúpili po dlhoročnej vláde nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, sa zišla v čase, keď už siedmy deň prebieha ruská vojenská invázia na Ukrajinu a vo Viedni sa konajú medzinárodné rokovania o obnovu jadrovej dohody s Iránom.



Odkedy Rusko minulý štvrtok spustilo rozsiahly útok na Ukrajinu, Scholzova koaličná vláda zrušila zákaz dodávania zbraní do konfliktných oblastí a rozhodla o dodávke zbraní pre Ukrajinu. Takisto došlo k pozastaveniu projektu plynovodu Nord Stream 2. Ide o dosiaľ bezprecedentné kroky Nemecka.



Scholz navyše prisľúbil 100 miliárd eur na modernizáciu nemeckej armády a zaviazal sa, že Nemecko ročne navýši výdavky na obranu nad dve percentá HDP.



Izrael zaujal zase ohľadom krízy na Ukrajine podľa AFP konzervatívnejší prístup, citujúc dobré vzťahy s Kyjevom i s Moskvou. Bennett žiadosť Ukrajiny o dodávky zbraní podľa izraelských médií odmietol a namiesto toho prisľúbil dodanie 100 ton nevojenskej pomoci vrátane súprav na čistenie vody a prikrývok.



Izrael zriadil okrem toho telefonickú linku na pomoc ukrajinským Židom, ktorí sa snažia z Ukrajiny dostať preč.