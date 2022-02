Nemecký kancelár naznačil „prvý krok“ k uvoľneniu opatrení

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa budúci týždeň stretne s premiérmi spolkových krajín, aby prediskutovali prípadné uvoľnenie protipandemických opatrení. Oznámil to samotný Scholz v prejave pred Spolkovou radou, informuje TASR na základe piatkovej správy webovej stránky časopisu Der Spiegel.



Podľa kancelára sa Nemecko blíži k vrcholu vlny variantu omikron. To by mohlo viesť k "prvému kroku" pri otváraní krajiny. Scholz však k tomu neuviedol žiadne podrobnosti.



Ako pripomína nemecký spravodajský magazín, Scholz sa doteraz vyjadroval k uvoľneniu opatrení zdržanlivo a aj tentoraz zdôrazňoval opatrnosť. Prízvukoval, že odborníci radia neriskovať doterajšie úspechy Nemecka v potláčaní pandémie, pričom opatrenia počas vlny variantu omikron podľa neho fungujú a zdravotníctvo situáciu zvláda.



"Budeme ostražití a pripravení pre prípad, že by počet nakazených opäť prudko vzrástol," povedal Scholz.



Inštitút Roberta Kocha zároveň v piatok oznámil, že za uplynulý týždeň zaznamenali v krajine nový rekord sedemdňovej incidencie prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Tá stúpla z 1465,4 na 100.000 obyvateľov pred týždňom na terajších 1472,2, informovala agentúra DPA.



Za predchádzajúci deň zaznamenali 240.172 prípadov nákazy, takto pred týždňom ich však bolo viac – 248.838.



Počas uplynulých 24 hodín evidovali 226 úmrtí s covidom, pred siedmimi dňami hlásili 170 úmrtí.