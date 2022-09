Nemecký kancelár Scholz odcestoval na návštevu krajín Perzského zálivu

Rijád 24. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz pricestoval v sobotu do Saudskej Arábie, kde začal svoju dvojdňovú cestu po krajinách Perzského zálivu so zámerom uzavrieť nové energetické dohody s vývozcami fosílnych palív.



Scholza v sprievode početnej delegácie predstaviteľov priemyselných odvetví prijal na letisku v Džidde guvernér provincie Mekka princ Chálid bin Fajsal Ál Suúd. Kancelár sa následne stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom.



Scholz dúfa, že sa mu podarí vyrokovať nové energetické partnerstvá so štátmi Perzského zálivu, ktoré sú bohaté na ropu a plyn, keďže Nemecko prišlo po ruskej invázii na Ukrajinu o dodávky týchto komodít z Ruska.



Scholza však v Saudskej Arábii čaká diplomatické balansovanie, keďže bude musieť prekonať výrazné rozpory so svojimi hostiteľmi v otázke ľudských práv, pripomína tlačová agentúra AFP. Ako mimoriadne citlivé sa považuje najmä jeho stretnutie s korunným princom, de facto vládcom tejto púštnej monarchie.



Muhammad bin Salmán bol na Západe až donedávna považovaný za "vyvrheľa", keďže sa jeho meno spájalo s brutálnou vraždou novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018.



Nemecká vláda túto vraždu dôrazne odsúdila a svoj postoj "nebude meniť", uviedli vládne zdroje pred Scholzovou cestou. Vzhľadom na význam Saudskej Arábie ako vývozcu fosílnych palív a regionálnej mocnosti je však treba nastoliť s korunným princom "pevný pracovný vzťah", vysvetlili vládne zdroje.



Berlín chce rozšíriť spoluprácu v oblasti nových technológií, ako je zelený vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý by Nemecko mohlo dovážať vo veľkých množstvách zo štátov Perzského zálivu, uviedli nemecké vládne zdroje.



Scholz sa v nedeľu presunie do Spojených arabských emirátov (SAE), kde sa stretne s prezidentom Muhammadom bin Zájidom bin Sultánom Ál Nahjánom a neskôr pocestuje do Kataru, kde bude viesť rozhovory s emirom Tamímom bin Hamadom Ál Tháním.