Nemecký kancelár Scholz plánuje pokračovať v rozhovoroch s Putinom

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že bude ďalej viesť rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal to deň po tom, čo sa s Putinom rozprával aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Podľa Scholza je správne, že sa mnohokrát rozprával s Putinom i s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a že rozhovory budú pokračovať. "Situácia je však taká, aká je," uviedol nemecký kancelár. "Nemali by sme mať o tom žiadne ilúzie," dodal.



Scholz ďalej uviedol, že Putin stále ide za svojím neprijateľným a pomýleným cieľom. Mier bude možný iba vtedy, ak bude Rusko súhlasiť s uzatvorením takej dohody s Ukrajinou, ktorú bude podporovať aj samotná Ukrajina, doplnil nemecký kancelár.



"Diktátorský mier nebude fungovať. Rusko by malo okamžite umlčať zbrane," zdôraznil Scholz.