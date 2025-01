Nemecký kancelár Scholz popiera, že pred voľbami navštívi Moskvu

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu poprel tvrdenie opozičného poslanca, že sa ešte pred februárovými voľbami chystá do Moskvy. Posledná návšteva Scholza v ruskej metropole sa konala iba niekoľko dní pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, informovala DPA, z ktorej čerpala TASR.



Roderich Kiesewetter z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na sociálnej sieti X napísal, že Nemecko sa musí "pripraviť na prekvapenie v rámci predvolebnej kampane". Tvrdí, že sa objavuje čoraz viac náznakov, že kancelár Scholz vycestuje do Moskvy alebo sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putin ešte pred 23. februárom, teda dňom, kedy sa v Nemecku konajú predčasné voľby do Spolkového snemu.



"Toto je nepravdivé tvrdenie, niečo také nesmiete robiť, je to hlboko neslušné, nie je na to žiadny dôvod, " reagoval Scholz v nedeľu v Berlíne. Podľa DPA bol špekuláciami zjavne pobúrený.



Hovorca spolkovej vlády Steffen Hebestreit už predtým avizoval, že proti Kiesewetterovi budú za jeho vyjadrenia podniknuté právne kroky. Zo šírenia nepravdivých informácií obvinili opozičného poslanca aj ďalší členovia Scholzových sociálnych demokratov (SPD). Líder poslaneckého klubu SPD Rolf Mützenich označil vyjadrenia za "fiktívne".



Scholz v novembri prvýkrát po takmer dvoch rokoch telefonoval s Putinom, čo vyvolalo nevoľu v Kyjeve, ako aj u niektorých východoeurópskych členských krajín NATO, pripomenula DPA. Kancelár tento telefonát so šéfom Kremľom obhajoval a v posledných týždňoch opakovane vyjadril záujem uskutočniť ho znovu.