Nemecký kancelár Scholz pozval Erdogana do Berlína

Berlín 29. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz pozval opätovne zvoleného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana počas pondelkového telefonického rozhovoru na "inauguračnú návštevu" do Berlína. V pondelok to oznámila nemecká vláda, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP. Informuje TASR.



"Kancelár zdôraznil blízke vzťahy Nemecka a Turecka, v neposlednom rade v rámci ich spojenectva v NATO," uviedla nemecká vláda vo vyhlásení. Scholz a Erdogan sa v telefonáte "dohodli, že k spolupráci medzi oboma vládami budú pristupovať s novými impulzmi a dohodnú sa na spoločných prioritách."



Okrem iného chcú podľa vyhlásenia Berlína spolupracovať na "priaznivom vývoji" vo východnom Stredomorí, ako aj na rozhodnutiach týkajúcich sa NATO či na vzťahu Turecka a Európskej únie.



AFP pripomína, že spojenci v NATO s napätím očakávajú, kedy Turecko schváli žiadosť Švédska o vstup do Aliancie. Erdogan tento proces blokuje a tvrdí, že Štokholm poskytuje útočisko militantom zo zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Tá je v Turecku, Švédsku, USA i v Európskej únii označovaná za teroristickú organizáciu.



Erdogan dosiahol v nedeľu víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb. Jeho dvadsaťročné vládnutie Turecku sa tak predlžuje až do roku 2028. Podľa pozorovateľov bude turecký prezident naďalej zohrávať rolu sprostredkovateľa medzi Ruskom a západnými partnermi. AFP konštatuje, že Erdoganov osobný vzťah so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom prežil aj vypuknutie ruskej vojny na Ukrajine.