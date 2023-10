Nemecký kancelár Scholz pricestoval do Izraela

Tel Aviv 17. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz pricestoval v utorok do Izraela. Návštevou chce tejto krajine prejaviť solidaritu po bezprecedentných útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas, informuje agentúra DPA.



Scholz plánuje v Izraeli rokovať o aktuálnej situácii v oblasti bojov, ako aj o tom, ako zabrániť ďalšej eskalácii. Stretnúť sa má s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, prezidentom Jicchakom Herzogom a tiež s príbuznými rukojemníkov, ktorých vrátane niekoľkých nemeckých občanov zajal Hamas.



Z Izraela následne nemecký kancelár odletí do Egypta, kde ho čaká schôdzka s tamojším prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.



Scholz je v poradí druhým zahraničným šéfom vlády, ktorý po bezprecedentných útokoch Hamasu spred desiatich dní vycestoval do Izraela. V tomto smere nemeckého kancelára predstihol len rumunský premiér Marcel Ciolacu, ktorý do Izraela pricestoval taktiež v utorok, no o niečo skôr, pripomína DPA.



Militantom z Hamasu sa podarilo v sobotu 7. októbra preniknúť na izraelské územie, kde spolu s raketovými útokmi z pásma Gazy zabili už vyše 1400 ľudí. Zároveň zajali a uniesli 199 rukojemníkov.



Izrael na to reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si vyžiadali už vyše 2750 obetí. Zároveň zastavil aj dodávky potravín, paliva a liekov do pásma Gazy, kde sa humanitárna situácia zo dňa na deň dramaticky zhoršuje.