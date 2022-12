Nemecký kancelár Scholz sa chce uchádzať aj o druhé funkčné obdobie

Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz sa v najbližších parlamentných voľbách bude usilovať o znovuzvolenie. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky týždenníka Die Zeit, ktorý sa odvoláva na Scholzove vyjadrenia pre médiá.



Sociálnodemokratický kancelár svoje odhodlanie opätovne kandidovať potvrdil v rozhovore pre denníky nemeckej mediálnej skupiny Funke a francúzske noviny Ouest-France.



Súčasnej nemeckej koalícii by sa podľa neho do konca volebného obdobia malo dariť dostatočne dobre na to, aby získala mandát na vládnutie aj v ďalšom období.



Scholz je nemeckým kancelárom od 8. decembra 2021. Jeho Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) vládne v koalícii so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP).



Kancelár je s prvým rokom pôsobenia svojej vlády spokojný. Vládny kabinet podľa neho zostal - napriek mnohým náročným výzvam - stabilný.



Súčasná koalícia by však podľa aktuálnych prieskumov nezískala parlamentnú väčšinu, píše Die Zeit.