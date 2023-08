Nemecký kancelár Scholz vylúčil spoluprácu s krajne pravicovou AfD

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vylúčil akúkoľvek formu spolupráce, či už na komunálnej, krajinskej alebo celoštátnej úrovni, s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"S touto stranou nemôže a nesmie existovať žiadna spolupráca," vyhlásil sociálnodemokratický kancelár v piatok zverejnenom rozhovore pre regionálny denník Thüringer Allgemeine.



Jeho vyjadrenia prichádzajú po nedávnom televíznom rozhovore s Friedrichom Merzom, lídrom konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorý naznačil, že CDU by mohla spolupracovať s AfD v komunálnej politike.



"Nevidím dôvod na spoluprácu ani v obciach," oponoval Scholz. "Ak niekto chce, aby sa postavil denný stacionár, môže takýto návrh podať sám. Nepotrebuje na to extrémne pravicovú stranu," vyhlásil.



Merz v spomínanom rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že jeho strana musí uznať volebné úspechy AfD, a dodal, že "v miestnych samosprávach treba hľadať spôsoby, ako spoločne formovať mesto, okres, či spolkový štát". Toto vyjadrenie sa stretlo s ostrou kritikou zvonku aj zvnútra strany, najmä preto, že CDU v roku 2018 prijala uznesenie, v ktorom sa uvádza, že nebude spolupracovať ani s krajne ľavicovou stranou Die Linke (Ľavica), ani s AfD.



Na otázku, či je problémom situácia v durínskom krajinskom parlamente, kde má AfD silnú podporu a nedávno prvýkrát vyhrala voľby do okresného zastupiteľstva, Scholz odpovedal, že "skutočný problém je v tom, že AfD získava takú veľkú podporu – nielen od voličov, ktorí podporujú extrémistické ciele strany, ale aj od tých, ktorým sa tieto ciele v skutočnosti zdajú nesprávne, no chcú svojim hlasom vyjadriť svoje obavy alebo protest". Dodal, že cieľom musí byť získať týchto voličov späť.