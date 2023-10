Scholz rokoval v Tel Avive aj o humanitárnej situácii v pásme Gazy

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v utorok počas svojej návšteve v Tel Avive ubezpečil, že Nemecko bude vždy stáť po boku Izraela, pričom opäť pripomenul historickú zodpovednosť Nemecka za zavraždenie miliónov Židov v období nacizmu. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka The Times of Israel (TOI).



Uviedol, že Nemecko kategoricky odsudzuje teroristický útok Hamasu na izraelských občanov, ako aj ich únosy. Poznamenal, že medzi unesenými sú i občania Nemecka, ktoré aj preto bude nápomocné v snahách o prepustenie všetkých rukojemníkov.



Nemecko sa podľa Scholza bude snažiť zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu. "Varujem všetkých (ostatných) aktérov pred zapojením sa do tohto konfliktu," uviedol Scholz s tým, že by to bolo "neodpustiteľné". Doplnil, že Nemecko v diplomatických kruhoch pracuje na tom, aby bolo toto posolstvo jasné.



Vo svojom vyhlásení pred novinármi Scholz vyhlásil, že Nemecku nie je ľahostajná humanitárna situácia v Gaze. Doplnil, že so svojím hostiteľom, izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom diskutovali o jej zlepšení.



Informoval, že z Izraela odcestuje do Egypta, kde bude rokovať s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím o situácii v regióne a jej humanitárnych aspektoch.



Netanjahu označil masaker Izraelčanov Hamasom zo 7. októbra za najhoršie "zločiny spáchané na Židoch od holokaustu". Dodal, že Hamas koná ako extrémistická skupina Islamský štát (IS) a v niektorých prípadoch je aj horší.



Apeloval, aby sa svet v boji proti Hamasu zjednotil tak, ako sa zomkol, aby v druhej svetovej vojne porazil nacistov, alebo keď nie tak dávno porazil IS.



"Svet musí stáť jednotne za Izraelom, aby porazil Hamas," zdôraznil Netanjahu s tým, že je "boj civilizovaného sveta proti barbarstvu". Varoval, že ak sa Hamas nepodarí zastaviť v Izraeli, "táto divokosť sa veľmi skoro dostane k vám a zasiahne celý svet".











