Nemecký kardinál Woelki ponúkol pápežovi svoju rezignáciu

Kolín nad Rýnom 2. marca (TASR) - Nemecký kardinál Rainer Maria Woelki, ktorý sa stal terčom kritiky za to, že v roku 2020 nepovolil zverejniť prvý znalecký posudok o pohlavnom zneužívaní detí v radoch katolíckej cirkvi, v stredu ohlásil, že pápežovi Františkovi ponúkol svoju rezignáciu. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúry DPA a AP.



Ako uviedol Woelki, "svoju službu a úrad kolínskeho arcibiskupa som dal k dispozícii Svätému Otcovi, aby sa mohol slobodne rozhodnúť, čo najlepšie slúži dobru cirkvi".



Woelki dodal, že pokiaľ pápež prijme rozhodnutie v tejto záležitosti, vráti sa po päťmesačnej pauze do svojho úradu arcibiskupa v Kolíne nad Rýnom.



Kolínsky arcibiskup, kardinál Rainer Maria Woelki, sa ešte v vlani v septembri rozhodol pre "duchovnú prestávku" v trvaní od polovice októbra do začiatku marca, ktorú pápež odsúhlasil.



V poradí druhá správa, ktorej vypracovanie nariadil samotný Woelki, vydaná v marci 2021, odhalila, že v rokoch 1975–2018 bolo v kolínskej diecéze sexuálne zneužitých 314 maloletých, väčšinou chlapcov vo veku do 14 rokov. Woelkiho tento posudok však zbavil viny.



Väčšina obvinení v 75 prípadoch zanedbania povinnosti sledovať, hlásiť či sankcionovať prípady údajného zneužívania zo strany duchovenstva a laických zamestnancov cirkvi sa týka funkčného obdobia Woelkiho predchodcu, kardinála Joachima Meisnera, ktorý v roku 2017 zomrel.