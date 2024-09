Nemecký komisár pre migráciu navrhol deportovať migrantov do Rwandy

Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecký komisár pre migráciu navrhol deportovať do Rwandy migrantov, ktorí do EÚ pricestovali ilegálne cez bieloruské hranice. Berlín v súčasnosti tiež zvažuje zavedenie migračných opatrení zabraňujúcich príchodu utečencov do EÚ. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Návrh prišiel v čase narastajúceho tlaku na nemeckú koaličnú vládu v oblasti nelegálnej migrácie. Ide o reakciu na minulomesačný smrteľný útok nožom na festivale, ktorý sa spája s Islamským štátom.



Osobitý nemecký predstaviteľ pre dohody o migrácii Joachim Stamp (FDP) uviedol, že EÚ by mohla využiť už existujúce azylové zariadenia v Rwande. Pôvodne boli určené na plán Veľkej Británie z roku 2022, v rámci ktorého mali byť nelegálni migranti presunutí do tejto africkej krajiny. Plán však v júli zrušila nová labouristická vláda premiéra Keira Starmera.



Podľa komisárovho návrhu by azylové konanie v Rwande prebiehalo pod dohľadom OSN. "V súčasnosti nemáme žiadnu tretiu krajinu, ktorá by sa ponúkla s výnimkou Rwandy," uviedol Stamp v podcaste uverejnenom vo štvrtok vydavateľom Table Media.



Stamp ozrejmil, že by sa model sústredil na utečencov prekračujúcich východné hranice EÚ. "Mojím návrhom by bolo zamerať sa na túto skupinu. Ročne ide približne o 10.000 ľudí," podotkol a zdôraznil, že by sa model neuplatňoval pri všetkých utečencoch napriek žiadostiam konzervatívnej opozície. Podľa jeho slov Rwanda verejne vyjadrila ochotu podieľať sa na implementácii tohto modelu.



V rámci návrhu komisár tiež uviedol, aby sa v novom spoločnom európskom azylovom systéme (CEAS) odstránil tzv. spájajúci prvok. Vyžaduje si totiž, aby sa externé azylové konanie viedlo v krajinách, v ktorých má žiadateľ o azyl sociálne väzby.



Európska únia sa ešte v decembri dohodla na nových pravidlách postupu pri neregulárnych žiadateľoch o azyl a migrantoch. Prelomová dohoda bola pritom dlhé roky zdrojom sporov. Nadobudnutie plnej účinnosti však môže trvať až do konca roka 2025.