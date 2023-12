Lehmann: Požehnanie párov rovnakého pohlavia je dlho meškajúci signál

Berlín/Vatikán 18. decembra (TASR) - Nemecký komisár pre práva LGBTIQ+ ľudí Sven Lehmann v pondelok označil rozhodnutie pápeža Františka umožniť požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia katolíckymi kňazmi za "dlho meškajúci signál". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Znamená to, že všetci (kňazi) v Nemecku, ktorí chcú požehnávať dvojice osôb rovnakého pohlavia, tiež dostanú podporu," povedal Lehmann pre DPA. Tento krok podľa neho znamená, že "neexistuje láska prvej alebo druhej triedy. Je len láska."



Rozlišovanie medzi obvyklými a neobvyklými partnerstvami, ako to Vatikán naďalej robí, je však tiež diskriminačné, zdôraznil Lehmann.



Deklarácia zverejnená v pondelok Vatikánom umožňuje požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia katolíckymi kňazmi, pokiaľ to nevyvoláva dojem manželstva.



Vatikán trvá na tom, že nesmie ísť o katolícky sobášny obrad a nemôže sa udeľovať pri sobáši alebo civilnom obrade.



Vyhlásenie, ktoré schválil František a nazýva sa Fiducia supplicans, zverejnil vatikánsky úrad Dikastérium pre náuku viery. Takéto požehnanie je "určené každému, nikto nesmie byť vylúčený".



"Nikto by nemal brániť alebo zakazovať, aby cirkev bola nablízku ľuďom v každej situácii, v ktorej by mohli hľadať Božiu pomoc prostredníctvom jednoduchého požehnania," uviedol Vatikán v dokumente.



Toto rozhodnutie však nemení postoj katolíckej cirkvi k manželstvám alebo zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Vatikán naďalej trvá na tom, že manželstvo je zväzok muža a ženy.



Prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Víctor Fernández v úvode dokumentu napísal, že predmetné rozhodnutie je "rozšírenie a obohatenie" postoja Vatikánu k požehnaniam "na základe pastoračnej vízie pápeža Františka", ktorý chce, aby bola cirkev otvorená všetkým.



"Aby sa predišlo akýmkoľvek zmätkom alebo škandálom", požehnanie pre páry rovnakého pohlavia nemožno "uskutočňovať gestami, oblečením alebo slovami, ktoré sú vlastné svadbe", vysvetlila Svätá stolica.



"Takéto požehnanie môže nájsť svoje miesto v iných situáciách, akými sú návšteva kostola, stretnutie s kňazom či počas púte," dodal Vatikán.