Nemecký konzulát v Istanbule dočasne zatvorili pre hrozbu útoku

Istanbul 1. februára (TASR) - Nemecký konzulát v Istanbule je v stredu zatvorený z dôvodu zvýšenej hrozby útoku. Oznámilo to nemecké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že hrozba je v tomto najväčšom tureckom meste obzvlášť vysoká v okolí frekventovaného námestia Taksim aj v celej istanbulskej štvrti Beyoglu, kde sa toto námestie nachádza. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Ministerstvo informovalo, že k zatvoreniu konzulátu pristúpilo na základe "hodnotenia bezpečnostných orgánov", a vyzvalo nemeckých občanov, aby boli obzvlášť ostražití a vyhýbali sa davom.



Nemecko, Švédsko, Nórsko, Dánsko aj Spojené štáty už minulý týždeň varovali svojich občanov pred zvýšenou hrozbou útoku v Turecku. USA následne v pondelok svoje varovanie ešte vystupňovali, pričom v súvislosti s rizikom obzvlášť spomenuli Istanbul.



Turecko zase naopak varovalo svojich občanov pred hrozbou útokov v Európe a USA.



Napätie medzi Tureckom a niektorými európskymi krajinami vzrástlo v dôsledku nedávnych protestov v Štokholme aj iných európskych mestách, ktoré Ankara označila za islamofóbne či protiturecké.



Na jednom z nich zavesili demonštranti pred radnicou v Štokholme za nohy figurínu predstavujúcu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Na inej akcii zase protiislamský aktivista Rasmus Paludan spálil pred tureckou ambasádou v švédskej metropole Korán a vyhrážal sa, že podobné protesty bude opakovať každý týždeň, kým Turecko neschváli žiadosti Švédska a Fínska o členstvo v NATO.



Švédsko spolu so susedným Fínskom požiadali v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu o vstup do Severoatlantickej aliancie. Na vstup potrebujú súhlas všetkých 30 členských krajín. Ich žiadosti však dosiaľ neschválili Turecko a Maďarsko, hoci v prípade Maďarska by sa tak malo stať vo februári — ratifikáciou v tamojšom parlamente.