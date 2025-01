Nemecký líder Merz sa nechce zaviazať k cieľu v oblasti výdavkov NATO

Berlín 8. januára (TASR) - Nemecký opozičný líder Friedrich Merz, ktorý je hlavným favoritom na post spolkového kancelára, v stredu uviedol, že Nemecko bude vynakladať viac prostriedkov na obranu. Nezaviaže sa však k plneniu cieľa v oblasti obranných výdavkov NATO, ako to požaduje novozvolený americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



"Najprv musíme v Nemecku dosiahnuť dvojpercentnú hranicu (výdavkov na obranu v pomere k HDP). Zatiaľ tam nie sme," povedal kandidát na kancelára opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) pre stanicu Bayerischer Rundfunk. Merz tak reagoval na utorňajšiu výzvu Trumpa, aby členské štáty Severoatlantickej aliancie zvýšili svoje výdavky na obranu na päť percent HDP.



"Dve, tri alebo päť percent je v zásade nepodstatných; rozhodujúcim faktorom je, že robíme všetko potrebné pre našu obranu," uviedol Merz.



Trump, ktorý 20. januára nastúpi do úradu, opakovane vyzval členov NATO na zvýšenie svojich výdavkov na obranu. V decembri pohrozil, že USA z Aliancie pod jeho vedením odídu, ak zvyšní členovia nebudú dávať na obranu viac peňazí. Podľa minuloročných odhadov NATO 23 z jeho 32 členov v roku 2024 splní alebo prekročí hodnotu výdavkov na obranu vo výške dvoch percent HDP.



Líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder, ktorý sa podľa Reuters vzdal svojich ambícií stať sa kancelárom v prospech Merza, pre televízne stanice RTL a n-tv povedal, že vojenské výdavky Nemecka sa musia zvýšiť na "viac ako tri percentá".



Nemecko je schopné splniť súčasný cieľ NATO vo výške dvoch percent HDP len vďaka osobitnému fondu zriadenému po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, píše DPA. Tento osobitný fond v hodnote 100 miliónov eur, z ktorého sa modernizuje nemecká armáda, by sa však v roku 2027 mal vyčerpať.



Merz tvrdí, že Nemecko je schopné pokryť budúce zvýšenie výdavkov na obranu aj bez osobitného fondu. Nemecký vicekancelár Robert Habeck, kandidát na post kancelára za stranu Zelení, minulý týždeň povedal, že Nemecko by sa malo zamerať na cieľ tri a pol percenta HDP a peniaze získať prostredníctvom pôžičiek.



Dirk Wiese od sociálnych demokratov (SPD) nemeckého kancelára Olafa Scholza vyhlásil, že Trumpova požiadavka na zvýšenie výdavkov na obranu na päť percent je "úplné šialenstvo". Zároveň nepodporil ani Habeckov návrh.