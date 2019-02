Nemecký minister Altmaier odcestoval do Egypta na rokovania

Minister Altmaier pred odchodom do Egypta uviedol, že s prezidentom Sísím chce hovoriť aj o témach dodržiavania ľudských práv, korupcii a náboženských slobodách v krajine.

Berlín/Káhira 2. februára (TASR) - Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odcestoval v sobotu na trojdňovú návštevu Egypta. Sprevádza ho delegácia vyše 30 predstaviteľov nemeckého hospodárstva a členov spolkového parlamentu.



V pondelok (4. 2.) sa minister stretne s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a viacerými ministrami jeho vlády. Na programe bude aj podpis hospodárskych a energeticko-politických dohôd. Západ pokladá Egypt za kľúčovú krajinu pre stabilitu regiónu.



Minister Altmaier pred odchodom do Egypta uviedol, že s prezidentom Sísím chce hovoriť aj o témach dodržiavania ľudských práv, korupcii a náboženských slobodách v krajine.



Podľa Amnesty International sa dodržiavanie ľudských práv v krajine zhoršilo. V minulom roku sa dostalo v Egypte do väzenia najmenej 118 ľudí, ktorí otvorene kritizovali pomery v krajine.



Altmaier pre nemeckú tlačovú agentúru povedal, že "Egypt je pre nás jedným z najdôležitejších partnerov pre stabilitu celého tamojšieho regiónu".



v Egypte podľa údajov Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) teraz pôsobí 190 nemeckých firiem. Zamestnávajú okolo 35.000 ľudí. Avšak vývoz z Nemecka do krajiny v poslednom období výrazne klesol.