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Nemecký minister čelí kritike kvôli veľkému využívaniu AI
Hovorca ministerstva agentúre potvrdil, že Wildberger používa AI ako pracovný nástroj.
Autor TASR
Berlín 14. júna (TASR) - Nemecký minister pre digitalizáciu a modernizáciu štátu Karsten Wildberger sa dostal pod drobnohľad nemeckých médií v súvislosti s údajným využívaním umelej inteligencie (AI) pri príprave úradných textov. Táto kontroverzia sa objavila v čase, keď sa Nemecko snaží urýchliť zavádzanie digitálnych technológií v rámci nového ministerstva zriadeného v roku 2025 s cieľom modernizovať verejnú správu a koordinovať digitálnu politiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca ministerstva agentúre potvrdil, že Wildberger používa AI ako pracovný nástroj. „Minister Wildberger používa AI ako podporný nástroj, pretože je presvedčený, že Nemecko sa musí rýchlo naučiť využívať umelú inteligenciu produktívne a zároveň rozvážne,“ uviedol hovorca s tým, že to platí pre hospodárstvo, verejný sektor aj politiku.
Týždenník Die Zeit informoval, že viaceré prejavy a komentáre pripisované Wildbergerovi boli zrejme z veľkej časti vygenerované pomocou AI. Noviny uviedli, že svoje zistenia založili na analýzach pomocou softvéru určeného na detekciu obsahu generovaného umelou inteligenciou. Niektorí odborníci však poukazujú na to, že takýto detekčný softvér nie je úplne spoľahlivý.
Podľa správy články uverejnené pod Wildbergerovým menom v popredných nemeckých novinách, ako aj viaceré parlamentné prejavy, vykazovali výrazné známky využitia umelej inteligencie. Prejav prednesený v roku 2024 vo Washingtone v americkom think tanku pre zahraničnú politiku Atlantic Council bol údajne v plnom rozsahu vygenerovaný umelou inteligenciou.
Ministerstvo uviedlo, že médiám nebola poskytnutá žiadna osobitná informácia, pretože umelá inteligencia je považovaná za podporný nástroj porovnateľný s textovým editorom alebo pomocou pri výskume.
Hovorca ministerstva agentúre potvrdil, že Wildberger používa AI ako pracovný nástroj. „Minister Wildberger používa AI ako podporný nástroj, pretože je presvedčený, že Nemecko sa musí rýchlo naučiť využívať umelú inteligenciu produktívne a zároveň rozvážne,“ uviedol hovorca s tým, že to platí pre hospodárstvo, verejný sektor aj politiku.
Týždenník Die Zeit informoval, že viaceré prejavy a komentáre pripisované Wildbergerovi boli zrejme z veľkej časti vygenerované pomocou AI. Noviny uviedli, že svoje zistenia založili na analýzach pomocou softvéru určeného na detekciu obsahu generovaného umelou inteligenciou. Niektorí odborníci však poukazujú na to, že takýto detekčný softvér nie je úplne spoľahlivý.
Podľa správy články uverejnené pod Wildbergerovým menom v popredných nemeckých novinách, ako aj viaceré parlamentné prejavy, vykazovali výrazné známky využitia umelej inteligencie. Prejav prednesený v roku 2024 vo Washingtone v americkom think tanku pre zahraničnú politiku Atlantic Council bol údajne v plnom rozsahu vygenerovaný umelou inteligenciou.
Ministerstvo uviedlo, že médiám nebola poskytnutá žiadna osobitná informácia, pretože umelá inteligencia je považovaná za podporný nástroj porovnateľný s textovým editorom alebo pomocou pri výskume.