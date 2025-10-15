< sekcia Zahraničie
Nemecký minister financií: Budeme sa podieľať na prestavbe Gazy
Nemecká vláda bude aj naďalej preberať zodpovednosť na Ukrajine. Musíme finančne podporovať obranné kapacity Ukrajiny počas najbližších niekoľko rokov, uviedol Klingbeil.
Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecko podľa vicekancelára a ministra financií Larsa Klingbeila prispeje humanitárnou pomocou k rekonštrukcii vojnou poničeného Pásma Gazy. Pokračovať chce tiež vo finančnej podpore Ukrajiny, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.
„Po dohode o prímerí (medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas) je teraz dôležité, aby sa humanitárna pomoc do regiónu dostala rýchlo a komplexne a aby sa začala obnova,“ uviedol minister pred odchodom do Washingtonu na každoročné stretnutie Medzinárodného menového fondu (MMF). Nemecko bude podľa Klingbeila pri poskytovaní pomoci spolupracovať s partnermi.
„Nemecká vláda bude aj naďalej preberať zodpovednosť na Ukrajine. Musíme finančne podporovať obranné kapacity Ukrajiny počas najbližších niekoľko rokov,“ uviedol Klingbeil.
„Zároveň musíme spolupracovať so Spojenými štátmi, aby sme výrazne zvýšili tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil svoju brutálnu agresívnu vojnu,“ pokračoval. Vicekancelár dodal, že zatiaľ čo sa niektoré krajiny izolujú, Nemecko „sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu“.
Na okraji konferencie Medzinárodného menového fondu vo Washingtone sa uskutoční aj stretnutie ministrov financií štátov skupiny G20.
„Po dohode o prímerí (medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas) je teraz dôležité, aby sa humanitárna pomoc do regiónu dostala rýchlo a komplexne a aby sa začala obnova,“ uviedol minister pred odchodom do Washingtonu na každoročné stretnutie Medzinárodného menového fondu (MMF). Nemecko bude podľa Klingbeila pri poskytovaní pomoci spolupracovať s partnermi.
„Nemecká vláda bude aj naďalej preberať zodpovednosť na Ukrajine. Musíme finančne podporovať obranné kapacity Ukrajiny počas najbližších niekoľko rokov,“ uviedol Klingbeil.
„Zároveň musíme spolupracovať so Spojenými štátmi, aby sme výrazne zvýšili tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil svoju brutálnu agresívnu vojnu,“ pokračoval. Vicekancelár dodal, že zatiaľ čo sa niektoré krajiny izolujú, Nemecko „sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu“.
Na okraji konferencie Medzinárodného menového fondu vo Washingtone sa uskutoční aj stretnutie ministrov financií štátov skupiny G20.