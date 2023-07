Nemecký minister financií podporuje zvyšovanie výdavkov na obranu

Berlín 27. júla (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner chce v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť výdavky na obranu. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď sa spolková vláda v Berlíne snaží znížiť výdavky v iných oblastiach štátneho rozpočtu.



Nemecko je pod tlakom, aby zmodernizovalo svoju armádu po tom, ako ruská invázia na Ukrajinu z februára 2022 odhalila nedostatky v obranných kapacitách európskych krajín.



Nemecká vláda preto vytvorila osobitný fond na modernizáciu nemeckých ozbrojených síl - Bundeswehru, do ktorého vyčlenila 100 miliárd eur.



"Mojím zámerom je, aby v nasledujúcich rokoch došlo k viditeľnému nárastu v Sekcii 14," povedal Lindner s odkazom na kapitolu nemeckého spolkového rozpočtu pokrývajúcu výdavky na obranu.



Zároveň prisľúbil, že výdavky na obranu opätovne nepoklesnú ani po vyčerpaní spomínaného osobitného fondu. To je podľa Lindnera "zaručené".



Ministrove slová zazneli v jeho novom podcaste, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.



Nemecko spolu s ďalšími západoeurópskymi členmi NATO dlhodobo neplní záväzok, v rámci ktorého by mali členské krajiny Aliancie vynaložiť na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu.



Podľa DPA zatiaľ zostáva nejasné, ako chce Nemecko tento cieľ splniť v nasledujúcich rokoch, keď sa vyčerpajú prostriedky z osobitného obranného fondu. Podľa viacerých odhadov by Nemecko v záujme dosiahnutia tohto cieľa muselo v nasledujúcich rokoch zvýšiť svoje každoročné výdavky na obranu o viac než 15 miliárd eur.



V súčasnosti sa počíta s tým, že sa ročný rozpočet na obranu Nemecka zvýši na približne 51,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o približne 1,7 miliardy.