Nemecký minister financií podporuje zvyšovanie výdavkov na obranu

Düsseldorf 17. júna (TASR) - Nemecký minister financií a vicekancelár Lars Klingbeil v pondelok naznačil, že Berlín je pripravený zvýšiť v nasledovných rokoch výdavky na obranu na 3,5 percenta HDP. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



„Svet sa neustále mení už tri či štyri roky a mojou hlavnou prioritou je zaistenie bezpečnosti ľudí,“ povedal v pondelok Klingbeil na podujatí, ktoré usporiadali noviny Rheinische Post. „Na dosiahnutie tohto cieľa sú teraz potrebné väčšie investície... Ak to znamená 3 percentá, tak dáme 3 percentá, ak to znamená 3,5 percenta, tak bude 3,5 percenta,“ dodal.



Klingbeil ďalej priblížil, že Nemecko najskôr bude v tomto roku vynakladať na obranu 2 percentá HDP, počíta však s tým, že táto suma sa postupne zvýši. „Predpokladám, že čísla budú podstatne vyššie,“ povedal, čím podľa DPA odkazoval budúcotýždňový summit NATO v Haagu. Zároveň však vyzval, aby sa diskusia o obrane nesústredila len na čísla.



Na summite v Haagu chce generálny tajomník NATO Mark Rutte presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby sa zaviazali vynakladať v budúcnosti na obranu najmenej 3,5 percenta HDP a ďalšie 1,5 percenta HDP dávali na výdavky v súvisiacich oblastiach. Tým by viac ako zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov predstavujúci dve percentá HDP. Rutte však zatiaľ nepredostrel nijaký časový plán takého to zvyšovania cieľov.