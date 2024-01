Nemecký minister financií pripomenul nacistickú minulosť kancelárie

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner v sobotu na 79. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz pripomenul temnú minulosť kancelárií svojho vlastného úradu a zároveň varoval pred opakovaním holokaustu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Bola to myšlienka dehumanizácie (odľudštenia), ktorá vydláždila cestu k holokaustu v nacistickom Nemecku. To, čo sa vtedy stalo, sa nesmie opakovať," napísal v sobotu Lindner na účte ministerstva financií na sociálnej sieti X, predtým Twitter.



K príspevku bola pripojená fotografia Lindnera v zasadačke ministerstva v centre nemeckej metropoly Berlín.



"V tejto miestnosti dnešného spolkového ministerstva financií sa v roku 1938 urobili prípravy na to, čo sa neskôr do učebníc dejín zapísalo ako konferencia vo Wannsee: teda na koordináciu masového vraždenia európskych Židov," uvádza sa v texte k fotografii.



Na konferencii vo Wannsee neďaleko Berlína sa odohral jeden zo zlomových bodov histórie - jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti. Vysokopostavení predstavitelia nacistického Nemecka sa stretli, aby prerokovali jediný bod - konečné riešenie židovskej otázky, čiže systematický plán vyvražďovania európskych Židov.



Ministerstvo financií sídli od roku 1999 v budove nazývanej Dom Detleva Rohweddera na berlínskej dopravnej tepne Wilhelmstrasse. Veľkolepá budova bola postavená za nacistickej éry v rokoch 1935-36 ako sídlo ministerstva letectva, riadeného smutne známym nacistom Hermannom Göringom.



Sovietski vojaci 27. januára 1945 oslobodili preživších v nemeckom nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau, ktorý sa nachádza v Poľsku pri meste Osvienčim.



V tábore bolo zavraždených vyše milión ľudí, väčšinou Židia. Deň jeho oslobodenia si Nemecko od roku 1996 pripomína ako Deň pamiatky na obete holokaustu a Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila tento dátum za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu v roku 2005.