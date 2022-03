Nemecký minister hospodárstva bude v Perzskom zálive rokovať o plyne

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký minister hospodárstva a klímy Robert Habeck cez víkend navštívi krajiny Perzského zálivu, kde bude rokovať o budúcich dodávkach plynu. Cesta súvisí so snahami Nemecka čoraz viac sa odstrihnúť od dovozu ruskej energie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ako prvú krajinu navštívi nemecký minister Katar, ktorý je jedným z najväčších svetových dodávateľov skvapalneného zemného plynu (LNG). Katar v súčasnosti väčšinu plynu vyváža do Ázie.



Habeck sa v Katare stretne s katarským emirom šejkom Tamímom ibn Hamadom Ál Sáním. Minister tvrdí, že v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu sa energetická bezpečnosť stala jednou z hlavných tém medzinárodných rokovaní. "Teraz musíme ešte viac podporovať prechod na obnoviteľnú energiu a diverzifikáciu zdrojov zemného plynu," povedal nemecký minister.



Nemecko podľa neho bude potrebovať dovážať viac LNG a za tým účelom plánuje vybudovať terminály. Toto fosílne palivo by sa však malo používať len "krátkodobo a dočasne". Zdôraznil aj dôležitosť prechodu zo zemného plynu na ekologický vodík, pričom podľa neho vojna na Ukrajine potrebu tohto prechodu ešte zintenzívnila.



Habeckovou druhou zastávkou budú Spojené arabské emiráty, kde sa stretne s niekoľkými ministrami.



Nemecké ministerstvo hospodárstva a klímy informovalo, že Habecka bude na plánovanej ceste sprevádzať delegácia prominentných podnikateľov. Témou rozhovorov má byť okrem energetiky aj dodržiavanie ľudských práv.