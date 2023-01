Nemecký minister nevylúčil dodanie tankov Leopard pre Ukrajinu

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecko nevylučuje, že v budúcnosti dodá Ukrajine tanky Leopard. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka pre televíziu ARD. TASR o tom informuje podľa správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Nemecko minulý týždeň oznámilo, že do konca marca dodá Ukrajine 40 bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder. Berlín informoval o nových dodávkach zbraní pre Ukrajinu po francúzskom prísľube, že Kyjevu poskytne obrnené vozidlá AMX-10 RC.



Nemecký kancelár Olaf Scholz po ohlásenej pomoci Paríža čelil novej vlne kritiky za nedostatočnú vojenskú pomoc pre Ukrajinu a niektorí poslanci ho vyzvali, aby Kyjevu dodal modernejšie zbrane.



Habeck na otázku, či by Berlín mohol Kyjevu dodať aj tanky Leopard odpovedal: "Samozrejme, nedá sa to vylúčiť".