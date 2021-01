Nemecký minister je otvorený voči používaniu vakcín z Ruska alebo Číny

Berlín 31. januára (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn vyhlásil, že je otvorený voči používaniu vakcín z Ruska alebo Číny v Nemecku. V Európe sa totiž vedie čoraz ostrejšia diskusia o nedostatočnej dostupnosti očkovacích látok proti koronavírusu.



"Ak je vakcína bezpečná a účinná, bez ohľadu na to, v ktorej krajine ju vyrábajú, potom samozrejme môže pomôcť ukončiť pandémiu," povedal Spahn pre nedeľné noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, z ktorých citovala tlačová agentúra DPA.



Každá vakcína musí prejsť obvyklým procesom schvaľovania.



Rusko v piatok oznámilo, že v druhom kvartáli tohto roka môže dodať Európskej únii 100 miliónov dávok svojej vakcíny Sputnik V, čo bude stačiť pre 50 miliónov ľudí.



Žiadosť o schválenie vakcíny už Rusko odovzdalo Európskej agentúre pre lieky (EMA) so sídlom v holandskom Amsterdame.



Keď Rusko v polovici vlaňajšieho augusta oznámilo, že ako prvá krajina schválilo vakcínu proti ochoreniu COVID-19, vyvolalo to všeobecné pochybnosti, pretože vakcína ešte neprešla celou sériou požadovaných klinických testov.



Nemecko hlásilo v nedeľu ďalších 11.192 prípadov nákazy koronavírusom, čo je mierne nižší údaj než 12.257 prípadov spred týždňa.



Počet úmrtí stúpol v nedeľu o 399 na celkovo 56.945 od začiatku pandémie.