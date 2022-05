Nemecký minister: Jednota EÚ v otázke sankcií Ruska sa začína rozpadať

Berlín 29. mája (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v nedeľu vyjadril obavy, že jednota Európskej únie "sa začína rozpadať". Uviedol to deň pred začiatkom mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, na ktorom budú prezidenti a premiéri členských krajín diskutovať o embargu na dovoz ruskej ropy a plánoch na znižovanie závislosti od ruských energií. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, sme videli, čo sa môže stať, ak je Európa zjednotená," vyhlásil Habeck na tlačovej konferencii. "Dúfajme, že s ohľadom na zajtrajší summit to bude tak naďalej pokračovať. Začína sa to však čoraz viac rozpadať," poznamenal minister v súvislosti s nedostatočnou jednotou eurobloku v prístupe k Rusku.



"Európa je stále obrovskou ekonomickou oblasťou s neuveriteľnou ekonomickou silou. A keď bude jednotná, dokáže túto silu využiť," povedal Habeck pri príležitosti otvorenia obchodného veľtrhu v Hannoveri.



Apeloval tiež na Berlín, aby na summite v Bruseli predstavil jednotný postoj a nezdržal sa hlasovania pre nezhody v rámci nemeckej vládnej koalície. Takýto jednotný prístup by mali podľa jeho slov zvoliť aj ostatné členské krajiny EÚ.



Lídri EÚ budú počas pondelka a utorka rokovať o šiestom balíku sankcií voči Rusku, ktorý by mal obsahovať aj ropné embargo. Venovať sa majú tiež programu zameranému na urýchlenie ukončenia závislosti od fosílnych palív vrátane ruského plynu.