Nemecký minister kritizoval vyjadrenia šéfky EK o plánoch na Ukrajine
Pistorius reagoval na správy médií o tom, že von der Leyenová hovorila o vyslaní mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu.
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok ostro kritizoval vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej o vojenských bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Podľa vlastných slov považuje za zásadne nesprávne hovoriť o takýchto témach skôr, ako sa zasadne za rokovací stôl. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Odhliadnuc od toho, že Európska únia nemá žiadne právomoci ani kompetencie, pokiaľ ide o nasadzovanie vojakov – bez ohľadu na to, pre koho a na aký účel –, zdržal by som sa takéto úvahy akokoľvek potvrdzovať alebo komentovať,“ povedal Pistorius na návšteve muničnej fabriky v meste Troisdorf.
Konštatoval, že prebiehajú úvahy o tom, „čo by bolo možné a čo nie“ a za akých podmienok by boli určité kroky vôbec mysliteľné. „Ale teraz o tom verejne diskutovať považujem za úplne nesprávne,“ vyhlásil politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).
Pistorius reagoval na správy médií o tom, že von der Leyenová hovorila o vyslaní mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu. Podľa denníka Financial Times vyhlásila, že plány na to sú už „pomerne presné“. Ukrajina žiada bezpečnostné záruky proti ruských útokom ako súčasť možného mierového riešenia, pripomenula DPA.
