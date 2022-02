Nemecký minister: Mnohé opatrenia proti covidu sa možno zrušia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 2. februára (TASR) - V Nemecku pribúdajú výzvy na zrušenie obmedzení proti šíreniu koronavírusu a minister spravodlivosti Marco Buschmann už vyhlásil, že na budúci mesiac zrejme prestanú platiť mnohé pravidlá.povedal Buschmann v interview pre noviny Rheinische Post, zverejnenom v stredu.Závisí to od toho, čispresnil minister. Poznamenal, že nemecký štátny ústav pre kontrolu chorôb, Inštitút Roberta Kocha (RKI), očakáva, že sa to stane.Minister však upozornil, že tento nádejný výhľad sa môže zmeniť, ak sa objaví nový variant koronavírusu.V Nemecku si určovala obmedzenia počas pandémie jednotlivo každá zo 16 spolkových krajín, hoci centrálna vláda v Berlíne sa pravidelne stretáva s ich premiérmi a koordinuje s nimi politiku týkajúcu sa verejného zdravia.Kancelár Olaf Scholz sa má s lídrami spolkových krajín najbližšie stretnúť 16. februára. Na poslednom zasadnutí 24. januára sa dohodli, že zatiaľ nechajú v platnosti súčasný súbor opatrení.V platnosti stále zostáva množstvo obmedzení, lebo vláda chce zabrzdiť novú vlnu nákazy, zhoršovanú prenosnejším variantom omikron.Zatvorené sú určité prevádzky, ako napríklad nočné kluby, ale reštaurácie, bary a ostatné zariadenia musia kontrolovať, či sú zákazníci zaočkovaní alebo vyliečení z ochorenia COVID-19 a či majú test na koronavírus, až potom môžu vojsť.Ľudia, ktorí majú posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu, majú výnimku – nemusia absolvovať test.Nezaočkovaní jednotlivci nesmú vo všeobecnosti vojsť do reštaurácií, barov ani mnohých obchodov.