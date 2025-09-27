< sekcia Zahraničie
Nemecký minister: Nemci vyhodia každoročne 11 miliónov ton jedla
Jeho rezort uvádza, že približne 60 percent všetkého odpadu vyprodukujú súkromné domácnosti.
Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Nemci vyhodia každý rok takmer 11 miliónov ton jedla a potravín. V rozhovore pre agentúru DPA to v sobotu vyhlásil nemecký minister poľnohospodárstva Alois Rainer, píše TASR.
„Toto obrovské plytvanie cennými zdrojmi možno znížiť jedine spoločným postupom,“ tvrdí Rainer. Jeho rezort uvádza, že približne 60 percent všetkého odpadu vyprodukujú súkromné domácnosti. Minister sa tak vyjadril pred začiatkom celoštátnej kampane zameranej proti plytvaniu jedlom.
„Potraviny s dátumom spotreby sa odoberajú z regálov a likvidujú až päť dní pred uplynutím tohto dátumu,“ uviedla národná asociácia spotrebiteľských organizácií, podľa ktorej toto jedlo potom z odpadkových košov aj tak vyberajú ľudia v núdzi napriek tomu, že to je nezákonné.
Predchádzajúca vláda kancelára Olafa Scholza zvažovala čiastočnú legalizáciu možnosti jedlo pred koncom dátumu spotreby darovať, no 16 nemeckých spolkových krajín sa nedokázalo dohodnúť na jednotnom systéme, ktorý by bol v rámci krajiny používaný.
