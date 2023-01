Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa ujal funkcie

Berlín 19. januára (TASR) — Nový nemecký minister obrany Boris Pistorius sa oficiálne ujal svojej funkcie. Na tento post ho vo štvrtok v Berlíne vymenoval nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na krátkom menovacom akte na zámku Bellevue sa zúčastnil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.



Steinmeier zaželal Pistoriusovi "vytrvalosť, veľa šťastia a šťastnú ruku". Zdôraznil, že do funkcie nastupuje v čase, keď je Nemecko vystavené najväčším bezpečnostným hrozbám za uplynulé roky.



"Na zvládnutie všetkých nadchádzajúcich výziev a nevyhnutných reforiem potrebujete chladnú hlavu, pevné nervy, rozhodnosť, zrozumiteľnú komunikáciu a politické skúsenosti," povedal Steinmeier.



Zopakoval, že Berlínbude naďalej vojensky podporovať Ukrajinu a pomôže pri jej obnove. "Nemecko nie je vo vojne, ale skončili sa pokojné roky, z ktorej sme my Nemci tak dlho a hojne ťažili," konštatoval Steinmeier.



Doterajší minister vnútra spolkovej krajiny Dolné Sasko Pistorius následne zložil prísahu na pôde Spolkového snemu, avšak bez formulky "tak mi Boh pomáhaj".



Pistorius sa vo štvrtok stretne so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom a v piatok sa na nemeckej leteckej základni Ramstein zúčastní na stretnutí kontaktnej skupiny pre Ukrajinu.



Doterajšia ministerka obrany Christine Lambrechtová oznámila svoju rezignáciu v pondelok po tom, čo niekoľko mesiacov čelila kritike za pomalý postup pri zaobstarávaní vybavenia pre Bundeswehr, ako aj za chýbajúce odborné znalosti. Výhrady mali kritici aj voči jej verejným vystúpeniam.



Pistorius bol v roku 2017 členom tieňového kabinetu vtedajšieho kandidáta na kancelára Martina Schulza a mal na starosti vnútornú bezpečnosť. Podľa magazínu Der Spiegel je Pistorius priamočiarejší než kancelár Scholz, vďaka čomu je v Dolnom Sasku jedným z najobľúbenejších politikov.



Ukrajina už dlhšie vyzýva Nemecko, aby jej do boja proti ruskej armáde dodalo svoje tanky typu Leopard 2. Berlín tak údajne mieni urobiť len v tom prípade, ak Kyjevu svoje tanky typu Abrams ponúknu aj Spojené štáty.