Nemecký minister obrany chce kúpiť pre armádu štyri nové ponorky

Berlín 30. novembra (TASR) - Napriek napätej finančnej situácii zamýšľa nemecký minister obrany Boris Pistorius objednať pre ozbrojené sily nové ponorky za 4,7 miliardy eur. Ministerstvo obrany uvádza túto sumu v materiáli pre rozpočtový výbor Spolkového snemu, dolnej komory parlamentu, ktorý musí tieto prostriedky schváliť, informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry AFP.



Podľa výboru chce Pistorius kúpiť ďalšie štyri ponorky triedy U212CD, ktoré vyrába spoločnosť Thyssenkrupp Marine Systems. Kúpna cena by však v konečnom dôsledku mohla byť výrazne vyššia ako 4,7 miliardy eur, pretože ministerstvo požaduje od výrobcu dodatočné zmeny vo vybavení ponoriek. Tie by mohli konečnú sumu zvýšiť o ďalších 2,44 miliardy eur.



S plánovaným nákupom štyroch ponoriek sa v rozpočte na rok 2024 zatiaľ nepočíta. Náklady by sa však mali rozložiť na niekoľko rokov. Ministerstvo obrany v zdôvodnení uvádza, že ide o "nepredvídanú" potrebu, keďže v čase schvaľovania rozpočtu ešte neboli stanovené zmeny v obranných plánoch NATO.



Ministerstvo považuje nákup ďalších ponoriek za „nevyhnutný“. Bez nich by Nemecko nebolo schopné splniť nové požiadavky NATO na lepšiu ochranu severného krídla Aliancie. Podľa nich musí mať Nemecko od roku 2031 najmenej päť prevádzkyschopných ponoriek. Bundeswehr má v súčasnosti k dispozícii šesť ponoriek triedy 212 A. V minulosti neboli pre nedostatok náhradných dielov a opravárenských kapacít niektoré z nich prevádzkyschopné.