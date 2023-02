Nemecký Minister obrany navštívil cvičisko, kde sú ukrajinskí vojaci

Berlín 20. februára (TASR) - Výcvik ukrajinských vojakov v Nemecku zameraný na moderné tanky Leopard 2, prebieha podľa plánu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius to povedal v pondelok počas návštevy vojenského cvičiska Munster na severozápade Nemecka, kde sa výcvik uskutočňuje. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Cieľom je, aby boli tanky Leopardy aj Mardery - doručené (na Ukrajinu) do konca marca, a aby bol dovtedy ukončený aj vojenský výcvik," uviedol Pistorius na základni Munster v Dolnom Sasku.



Počas návštevy sa prizeral výcviku s použitím ostrej munície na bojových vozidlách pechoty (BVP) Marder, ako aj tréningu na simulátoroch na ťažké bojové tanky Leopard 2.



Ukrajinskí vojaci majú absolvovať päťtýždňový výcvik na používanie tankov typu Leopard 2A6, ktoré majú byť dodané ukrajinským silám.



Nemenovaný nemecký dôstojník povedal, že zhruba 20 percent z týchto ukrajinských vojakov má bojové skúsenosti, avšak väčšina z nich má len základné vojenské znalosti. Ako však zdôraznil, sú vysoko motivovaní.



Pistoriusa na návšteve výcvikového strediska sprevádzal aj politik z opozičnej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej strany (CDU) Henning Otte, šéf sociálnych demokratov (SPD) Lars Klingbeil a Vladimir Kličko, brat súčasného starostu Kyjeva.



"Vtedy, pred rokom, v nás - Ukrajinu - slobodný svet neveril," povedal Kličko takmer rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vyzval pritom medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej verilo v Ukrajinu, pretože sa tam rozhoduje o živote a smrti.



Ukrajinci sa, ako zdôraznil, v rámci výcviku prebiehajúceho v Munsteri cvičia veľmi rýchlo. "To, čo sa zvyčajne zvláda tak za rok, my naučíme za týždeň," povedal.