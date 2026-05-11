< sekcia Zahraničie
Nemecký minister obrany neohlásene prišiel na rokovania do Kyjeva
Nemecký minister obrany minulý týždeň varoval, že napriek konfliktu na Blízkom východe by sa nemali zanedbávať potreby Ukrajiny v oblasti dodávok protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Kyjev 11. mája (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok pricestoval do ukrajinského Kyjeva na rokovania o rozširovaní spolupráce v obrannom sektore. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Návšteva nebola dopredu ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Pistorius pre agentúru DPA na jej začiatku povedal, že nové projekty budú zamerané na spoločný vývoj pokročilých bezpilotných systémov s rôznymi doletmi.
Nemecký minister obrany minulý týždeň varoval, že napriek konfliktu na Blízkom východe by sa nemali zanedbávať potreby Ukrajiny v oblasti dodávok protivzdušnej obrany.
Návšteva nebola dopredu ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Pistorius pre agentúru DPA na jej začiatku povedal, že nové projekty budú zamerané na spoločný vývoj pokročilých bezpilotných systémov s rôznymi doletmi.
Nemecký minister obrany minulý týždeň varoval, že napriek konfliktu na Blízkom východe by sa nemali zanedbávať potreby Ukrajiny v oblasti dodávok protivzdušnej obrany.