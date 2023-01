Nemecký minister obrany Pistorius sa chystá na návštevu Ukrajiny

Berlín 22. januára (TASR) - Nový nemecký minister obrany Boris Pistorius dúfa, že v čo najbližšom čase navštívi Ukrajinu. Uviedol to v rozhovore v pre noviny Bild am Sonntag. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Je isté, že skoro pocestujem na Ukrajinu. Dokonca možno už počas uplynulých štyroch týždňov," povedal Pistorius, ktorý sa funkcie ujal vo štvrtok. Nahradil Christine Lambrechtovú, ktorá rezignovala po sérii prešľapov.



Podpora Ukrajine je jednou z prvoradých výziev, ktorým Pistorius čelí. Váhanie Nemecka v súvislosti s poskytovaním zbraní pre Kyjev je hlavnou témou v Nemecku i v zahraničí, konštatuje Bild am Sonntag.



Práve Pistorius zohrá kľúčovú úlohu pri dodávkach zbraní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzval na dodávky bojových tankov Leopard 2 nemeckej výroby pre Kyjev. Nemecko sa k tomu doposiaľ nevyjadrilo s odvolaním sa na potrebu spolupráce so spojencami.



Na otázku, kedy padne rozhodnutie o tankoch pre Ukrajinu, Pistorius odpovedal: "Sme vo veľmi úzkom dialógu o tejto otázke s našimi medzinárodnými partnermi, v prvom rade so Spojenými štátmi."



Vyjadrenia Pistoriusa prišli krátko po stretnutí podporovateľov Ukrajiny na leteckej základni Ramstein na západe Nemecka, kde Berlín čelil značnému tlaku, aby tanky Kyjevu poskytol, pripomína DPA.



Nemecko však doteraz nevydalo povolenie ani pre iné krajiny, ktoré by mohli dodať Ukrajine zbrane nemeckej výroby.