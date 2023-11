Nemecký minister obrany pricestoval na neohlásenú návštevu Ukrajiny

Kyjev 21. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius pricestoval v utorok na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny, aby potvrdil, že Berlín bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pistorius pricestoval vlakom. Na Ukrajine bude rokovať so svojim ukrajinským rezortným kolegom i s prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Berlín je druhým najväčším poskytovateľom pomoci Ukrajine po Spojených štátoch. Touto návštevou sa tak podľa AFP snaží Nemecko poskytnúť Ukrajine uistenie vzhľadom na to, že sa časť medzinárodnej pozornosti presunula na Blízky východ. Vojna Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy totiž vyvolala obavy z oslabenia pomoci smerovanej na Ukrajinu.



Pôjde o druhú návštevu Pistoriusa na Ukrajine, odkedy sa začiatkom tohto roka ujal svojej funkcie. Jeho návšteva Ukrajiny sa pritom koná deň po tom, čo tam bez ohlásenia v pondelok zavítaj aj americký minister obrany Lloyd Austin. Ten počas svojej cesty oznámil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za 100 miliónov dolárov.



Okrem politických rokovaní sa Pistorius zúčastní aj ceremónie kladenia vencov na Námestie nezávislosti v Kyjeve, ktoré bolo centrom protivládnych protestov známych ako Euromajdan, a navštívi aj vojenské výcvikové centrum.



Po počiatočnom váhaní Nemecko napokon výrazne navýšilo podporu preukazovanú Ukrajine po invázii Ruska. Berlín odvtedy Kyjevu poskytol už obrovské množstvo vojenského vybavenia vrátane tankov či systémov protivzdušnej obrany.



Konflikt na Ukrajine okrem toho prinútil nemeckú vládu, aby sa zamerala aj na vylepšenie svojej vlastnej armády. Nemecký kancelár Olaf Scholz pre posilnenie Bundeswehru uvoľnil špeciálny balík v hodnote 100 miliárd eur.



Od vypuknutia vojny v pásme Gazy preukazuje Nemecko silnú podporu aj Izraelu v jeho boji proti palestínskym militantom. V októbri však Scholz sľúbil, že Berlín bude naďalej podporovať aj Ukrajinu, a to tak dlho, ako bude treba.