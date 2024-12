Nemecký minister obrany varoval pred hybridnou hrozbou z Ruska

Berlín 22. decembra (TASR) – Nemecko musí byť pripravené neutralizovať akýkoľvek hybridný útok z Ruska vrátane kampaní na sociálnych médiách vytvorených na podporu krajne pravicových a populistických strán, uviedol v nedeľu nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Putin využíva hybridné útoky a zameriava sa najmä na Nemecko," uviedol Pistorius pre novinové vydavateľstvo Funke Mediengruppe.



"Pozná nás veľmi dobre a vie, ako nás podpichnúť. Ak budeme túto hrozbu ignorovať iba preto, lebo nás znepokojuje, nezmenší ju to, ale práve naopak – narastie," dodal.



Hybridný útok je typ kybernetického útoku, pri ktorom sa útočník snaží preniknúť do elektronického zariadenia alebo počítačovej siete, aby mohol zaútočiť. Na preniknutie pritom používa viac ako jeden nástroj.



Podľa Pistoriusa sú cieľom útokov nemecká infraštruktúra, dodávky energií, aktivity Nemecka v Severnom a Baltickom mori a tiež letecká doprava.



"Prebiehajú tiež kampane na sociálnych médiách, kampane zasahujúce do volieb a financovanie hlasov ako (krajne pravicová strana) AfD a (populistická strana) BSW, ktoré tvrdia, že to nie je o našej ochrane, ale že smerujeme k vojne s Ruskom," dodal minister.



Súčasťou Putinovej stratégie je podľa neho rozdúchavať vášne a rozdeľovať našu spoločnosť.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby Putinova stratégia neuspela," dodal Pistorius.