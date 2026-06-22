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Nemecký minister obvinil Trumpa z uzavretia Hormuzského prielivu

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Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone.

Autor TASR
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Berlín 21. júna (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius obvinil v nedeľu z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyzval zároveň na opätovné otvorenie tejto dôležitej námornej trasy, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Zátku do hrdla Hormuzského prielivu v konečnom dôsledku vtlačil Donald Trump, nie my, ale my máme záujem znovu ju vytiahnuť,“ povedal Pistorius v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD.

Hormuzský prieliv, kľúčovú cestu pre dodávky ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu, bol fakticky zablokovaný počas vojenského konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán.

Teherán súhlasil s jeho opätovným sprístupnením na základe predbežnej dohody, ktorú podpísali Trump a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján, a lodná doprava v prielive sa začala obnovovať.

V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone.

„Otvorenie Hormuzského prielivu, alebo skôr bezpečný prechod cezeň, je v záujme Európy, v záujme nášho energetického zásobovania a nášho hospodárskeho oživenia,“ povedal Pistorius. Dodal, že dohoda o otvorení prielivu bude musieť mať podporu Iránu a Ománu.

Berlín sa opakovane dištancoval od Trumpových operácií proti Iránu, hoci nemeckí predstavitelia priamo nepripísali Spojeným štátom zodpovednosť za konflikt.

Keď Trump v apríli tlačil na spojencov, aby pomohli opätovne otvoriť a zabezpečiť Hormuzský prieliv, nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že vojna na Blízkom východe „nie je záležitosťou NATO“.

Merz a Pistorius tiež kritizovali USA, že pred začiatkom útokov na Irán nekonzultovali záležitosť so svojimi spojencami.
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