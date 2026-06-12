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Nemecký minister očakáva prvú dohodu o návratovom centre do konca roka
Návratové centrá budú určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Európskej únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú, vysvetlila DPA.
Autor TASR
Berlín 12. júna (TASR) – Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt očakáva uzavretie prvej dohody o tzv. návratovom centre pre migrantov s nečlenskou krajinou EÚ do konca roka. Informovala o tom v piatok agentúra DPA, píše TASR.
Minister podľa vlastných slov počíta s tým, že „budeme mať do konca tohto roka dohodu, ktorú potom budeme môcť uskutočniť“, uviedol vo verejnoprávnej televízii ZDF. Centrum bude následne potrebné ešte vybudovať, čo istý čas potrvá, konštatoval.
Návratové centrá budú určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Európskej únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú, vysvetlila DPA. Vzniknúť by mali v tretích štátoch mimo EÚ. Právnym základom je reforma azylového systému EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v piatok.
Kým takéto centrum začne fungovať, prejde od uzavretia dohody ešte značný čas, upozornil Dobrindt. Nemecko o príslušnej dohode rokuje spoločne so skupinou viacerých európskych krajín. Aké štáty konkrétne prichádzajú do úvahy, nespresnil.
Minister podľa vlastných slov počíta s tým, že „budeme mať do konca tohto roka dohodu, ktorú potom budeme môcť uskutočniť“, uviedol vo verejnoprávnej televízii ZDF. Centrum bude následne potrebné ešte vybudovať, čo istý čas potrvá, konštatoval.
Návratové centrá budú určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Európskej únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú, vysvetlila DPA. Vzniknúť by mali v tretích štátoch mimo EÚ. Právnym základom je reforma azylového systému EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v piatok.
Kým takéto centrum začne fungovať, prejde od uzavretia dohody ešte značný čas, upozornil Dobrindt. Nemecko o príslušnej dohode rokuje spoločne so skupinou viacerých európskych krajín. Aké štáty konkrétne prichádzajú do úvahy, nespresnil.