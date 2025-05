Nemecký minister odmietol návrh uvaliť na Izrael zbrojné embargo

Madrid 26. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok odmietol návrh španielskej vlády na zavedenie medzinárodného zbrojného embarga voči Izraelu s cieľom ukončiť humanitárnu katastrofu a vojnu v Pásme Gazy. Šéf nemeckej diplomacie zároveň vyzval na ukončenie konfliktu prostredníctvom rokovaní, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



„Nikto netvrdí, že súčasná situácia je prijateľná a môže byť naďalej tolerovaná. Ani Nemecko,“ povedal Wadephul po stretnutí so španielskym náprotivkom Josém Manuelom Albaresom v Madride.



Nemecký minister však zdôraznil, že bezpečnosť Izraela je pre Nemecko „štátnym záujmom“, čo podľa DPA odkazuje na historickú zodpovednosť Nemecka po holokauste. „Samozrejme, tiež to zahŕňa ochotu v budúcnosti dodávať (Izraelu) zbrane,“ vyhlásil.



Priznal však, že humanitárna situácia v Pásme Gazy predstavuje „veľkú politickú a morálnu dilemu“. Wadephul zároveň vyzval izraelskú vládu a palestínske militantné hnutie Hamas, aby prostredníctvom rokovaní ukončili vojnu.



„Nesmie dôjsť k vyhnaniu (ľudí) z Pásma Gazy. Nesmie byť uplatňovaná ani politika vyhladovania,“ vyhlásil nemecký minister a dodal, že obyvatelia enklávy musia byť primerane zásobovaní humanitárnou pomocou.



Tvrdí, že po tom, čo Izrael po viac ako dvoch mesiacoch vpustil do Gazy kamióny s humanitárnou pomocou, sa situácia na tomto území trochu zlepšila, aj keď „ešte nie dostatočne“.



„Naša kritika zostáva jednoznačná a rovnako jednoznačné sú aj naše výzvy voči Izraelu,“ dodal.



Španielsky minister zahraničných vecí na úvod nedeľňajšieho ministerského stretnutia tzv. Madridskej skupiny v španielskom hlavnom meste uviedol, že španielska vláda vyzýva na zavedenie medzinárodného zbrojeného embarga voči Izraelu.



Albares povedal, že cieľom je, aby sa k iniciatíve pridalo čoraz viac krajín, „aby sa na Blízky východ vrátil mier“. Viac zbraní je podľa neho to posledné, čo tento región v súčasnosti potrebuje. Varoval tiež, že Pásmo Gazy „by sa nemalo stať obrovským cintorínom“.



Napriek výzve na zbrojné embargo šéf španielskej diplomacie zdôraznil, že nič z toho, čo Španielsko navrhuje, nie je namierené proti Izraelskému štátu.



Albares aj Wadephul vyzvali na dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, čo však izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj Hamas odmietajú, píše DPA.