BioNTech dodá Nemecku ďalší milión dávok vakcíny, oznámil J. Spahn

Berlín 22. novembra (TASR) - Úradujúci nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok oznámil, že farmaceutická firma BioNTech dodá nasledujúci týždeň ďalších milión vakcín proti ochoreniu COVID-19. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Spahn to povedal v príhovore na zasadnutí ministrov zdravotníctva zo 16 nemeckých spolkových krajín, DPA sa to dozvedela od zdrojov oboznámených s priebehom tejto porady.



Spahnov oznam znamená, že na budúci týždeň budú v Nemecku k dispozícii tri milióny dávok vakcíny, čo je nárast oproti dvom miliónom. Ministrovo vyhlásenie nasledovalo po tom, čo pribúdali sťažnosti na nedostatok "obľúbenej vakcíny", píše DPA, od spoločnosti BioNTech, ktorá sa v Nemecku vyrába spoločne s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer.



Minister sa v priebehu pondelka pokúšal rozptýliť obavy ľudí z nedostatku vakcíny a sľúbil, že vláda sa bude snažiť zvýšiť množstvo týchto dávok. Firma BioNTech so sídlom v západonemeckom meste Mainz tiež vyhlásila, že preverí svoje kapacity.