Nemecký minister: Prísne tresty za agresiu voči politikom nepostačia

Berlín 10. mája (TASR) - Prísnejšie tresty zrejme nebudú stačiť na obmedzenie stupňujúcej sa agresie voči politikom v Nemecku, uviedol v piatok tamojší minister spravodlivosti Marco Buschmann. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Pokus vyriešiť spoločenský problém všeobecnej brutalizácie politickej debaty len prostredníctvom trestného zákona zlyhá," uviedol minister Buschmann zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Napriek tomu však súčasne vyjadril pripravenosť preskúmať v tejto súvislosti návrhy jednotlivých spolkových krajín z oblasti trestného práva.



Buschmann rokoval v utorok prostredníctvom videokonferencie s krajinskými ministrami vnútra po tom, čo kandidáta Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Sasku Matthiasa Eckeho zbili štyria tínedžeri.



Ministri vnútra v spoločnom vyhlásení požiadali šéfov rezortu spravodlivosti, aby čo možno najskôr preskúmali, či súčasné trestné právo v Nemecku dostatočne reflektuje fakt, že "takéto útoky môžu ohroziť demokraciu". Majú tiež preveriť, či "zámerné šírenie dezinformácií s cieľom ovplyvniť voľby alebo eskalovať násilie" nie je trestným činom.



V poslednom období sa v Nemecku zvýšila miera násilia voči politikom, píše DPA. Eckeho napadli a zbili počas vylepovania plagátov v Drážďanoch tak, že musel byť hospitalizovaný. V utorok zasa udrel útočník spolupredsedníčku SPD v Berlíne Franzisku Giffeyovú zozadu do hlavy v knižnici. Vedúcu kandidátku Zelených do mestskej rady v Drážďanoch Yvonne Moslerovú strčili počas umiestňovania volebných plagátov v meste a vyhrážali sa jej, pripomína DPA.



Terčom verbálnych i fyzických útokov sa podľa polície stali v stredu v Stuttgarte aj dvaja členovia nacionalistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD).