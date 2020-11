Nemecký minister Spahn vidí v rámci vývoja pandémie pozitívne zmeny

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu ráno uviedol, že vidí pozitívne zmeny v situácii spôsobenej nákazou novým koronavírusom. Dynamika šírenia infekcie sa v uplynulých dňoch "výrazne znížila", uviedol Spahn v relácii Frühstart televíznej stanice RTL a ntv.



"(Dynamika) ešte stúpa, avšak nestúpa tak výrazne. Je to povzbudivé, ale nestačí to," citovala Spahna agentúra DPA. Nateraz je však podľa jeho slov priskoro hovoriť o "zmene vývoja" nákazy.



Týždňová incidencia nakazených koronavírusom v Nemecku po prvý raz od zavedenia nového čiastočného lockdownu v krajine mierne poklesla. Zatiaľ čo koncom októbra - v deň, keď začali platiť sprísnené opatrenia -, pripadalo na 100.000 obyvateľov 94 novonakazených, ich počet sa neprestajne zvyšoval až do utorka, keď dosiahol úroveň 139,1. V stredu sa tento nárast po prvý raz zastavil a mierne sa znížil na súčasnú hodnotu 138,1. Cieľom vlády je toto číslo opäť znížiť na menej než 50.



Nemecko hlásilo v stredu za 24 hodín podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) 18.487 nových prípadov nákazy. Ide o 3155 prípadov viac, než bolo zistených o deň skôr. Ide zároveň o mierny nárast oproti údajom zo stredy minulého týždňa, keď pribudlo 17.214 infikovaných.



Od začiatku pandémie evidujú v Nemecku 705.687 potvrdených prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Počet úmrtí sa za posledných 24 hodín zvýšil o 261 na celkových 11.767.