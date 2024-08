Nemecký minister spravodlivosti varuje pred cestovaním do Ruska

Berlín 6. augusta (TASR) - Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann dôrazne varoval pred cestovaním do Ruska po veľkej výmene väzňov medzi Ruskom, Bieloruskom a niekoľkými západnými štátmi z minulého týždňa. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"V Rusku už dlho nikto nie je v bezpečí. A ja dôrazne neodporúčam cestovať do krajiny, kde nikto nie je v bezpečí, ak to nie je absolútne nevyhnutné. Nemôžem nikomu zaručiť, že si (ruský prezident Vladimir) Putin nevytvorí ďalších politických väzňov," povedal Buschmann pre týždenník Stern.



Moskva v rámci štvrtkovej výmeny väzňov prepustila 16 väznených ľudí vrátane amerického novinára Evana Gershkovicha a bývalého námorníka Paula Whelana. Na výmenu za nich dostala niekoľko odsúdených zločincov vrátane Vadima Krasikova, ktorý si v Nemecku odpykával doživotie za vraždu.



Buschmann uviedol, že mal pochybnosti o tom, či ruská strana dohodu dodrží. Povedal, že ani po pristátí lietadla s oslobodenými väzňami na Letisku Kolín/Bonn si nemohli byť istí.



Podľa jeho slov ruská domáca spravodajská služba FSB často používa jed zlomyseľným spôsobom "na priame alebo nepriame poškodenie života či zdravia ľudí".



Po pristátí lietadla v Nemecku sa prepustení väzni podrobili lekárskej prehliadke. "To bola moja najväčšia obava - že ich Rusko pred odletom otrávilo. Ale podľa toho, čo zatiaľ vieme, to tak, chvalabohu, nie je," dodal minister.