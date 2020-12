Nemecký minister: Vakcíny sú účinné aj proti novému kmeňu koronavírusu

Berlín 20. decembra (TASR) - Experti z Európskej únie sa domnievajú, že existujúce vakcíny proti koronavírusu sú účinné aj proti novému, rýchlo sa šíriacemu kmeňu, ktorý zistili v Británii. Podľa agentúry AFP to uviedol v nedeľu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



"Podľa všetkého, čo doposiaľ vieme," nový kmeň "nemá žiadny vplyv na vakcíny", ktoré zostávajú "rovnako účinné", povedal Spahn s odvolaním sa na "rozhovory medzi odborníkmi z európskych úradov".



Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.



Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.