Nemecký minister vnútra: Hnutie Querdenken je čoraz radikálnejšie

Berlín 26. septembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer varoval, že hnutie Querdenken (Nekonvenčné myslenie), bojujúce proti pandemickým opatreniam, má síce čoraz menej stúpencov, ale stáva oveľa radikálnejším.



Vyjadril sa tak po vražde mladého zamestnanca čerpacej stanice, ktorého zastrelil popierač opatrení proti šíreniu koronavírusu. Prípad je spájaný práve so zmieneným hnutím Querdenken, ktoré tvoria popierači covidu, krajne pravicoví aktivisti a antivaxeri, píše agentúra DPA.



"Hnutie Querdenken je stále menšie, ale, bohužiaľ, tiež sa stáva čoraz viac radikálnejším a brutálnejším," povedal Seehofer pre nedeľník Bild am Sonntag.



Varoval pred nebezpečenstvom skupiny, ktorá podľa neho stojí za politicky motivovaným násilím v Nemecku. Zároveň žiada, aby "páchatelia a tie osoby, ktoré podporujú zločin, aký sa stal aj v meste Idar-Oberstein", boli prísne potrestaní.



Krvavý incident sa stal minulú sobotu večer v meste Idar-Oberstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka. Muž prišiel na čerpaciu stanicu s cieľom kúpiť 12 plechoviek piva. Keď nákup položil na pult pri pokladni, 20-ročný mladík ho vyzval, aby si nasadil rúško. Muž na požiadavku nereagoval. Namiesto toho budovu opustil a zamestnancovi pri odchode pohrozil rukou. Následne sa páchateľ okolo 21.45 h vrátil na čerpaciu stanicu, tentoraz so zahalenými ústami a nosom. Pri pokladni rúško stiahol. Zamestnanec čerpacej stanice ho opäť upozornil na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Muž následne vytiahol revolver a mladému pumpárovi strelil do hlavy.



Tamojší politici čin ostro odsúdili. Na internete sa však objavili aj reakcie ľudí, ktorí čin zľahčujú alebo priamo oslavujú.