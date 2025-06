Nemecký minister vnútra navštívil Izrael, vyjadril mu podporu

Tel Aviv 30. júna (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v nedeľu počas návštevy Izraela podporil jeho kroky proti Iránu v súvislosti s nedávnou 12-dňovou vojnou medzi krajinami. Izrael tiež ubezpečil, že Nemecko bude aj naďalej robiť všetko pre zabezpečenie jeho existencie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



„Zničením iránskeho jadrového a raketového programu Izrael významne prispel k bezpečnosti Izraela a Európy... Svet sa stal bezpečnejším bez iránskeho jadrového programu,“ povedal Dobrindt po nedeľnom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Dobrindt vyjadril presvedčenie, že Irán by proti Izraelu použil jadrovú zbraň, keby sa mu ju podarí vyvinúť. „Irán destabilizuje tento región už roky... svojou podporou teroristických skupín na severe, juhu a východe od Izraela,“ vyhlásil.



Iránsky jadrový program je podľa nemeckého ministra „skutočnou hrozbou pre právo Izraela na existenciu a tiež hrozbou... aj pre Európu“. Teheránu Izrael, Spojené štáty a ďalší podporovatelia vrátane Nemecka vyslali signál, že nemôžu akceptovať jeho výskum súvisiaci s jadrovými zbraňami alebo ich vývoj, dodal Dobrindt.



Nemecký minister sa v nedeľu tiež stretol so šéfom izraelského rezortu diplomacie Gideonom Saarom a spolu navštívili mesto Bat Jam neďaleko Tel Avivu, na ktoré Irán počas vojny zaútočil. Saar vyzval na ďalšie medzinárodné opatrenia na zastavenie jadrového programu Teheránu.



Konflikt medzi Izraelom a Iránom vyvolala vlna izraelských leteckých útokov 13. júna, na ktorú Teherán odpovedal odvetnou reakciou. Minulý týždeň v utorok vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré po počiatočnej roztržke zatiaľ obe strany dodržiavajú. Deklarovaným cieľom Tel Avivu bolo zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Irán dlhodobo popiera, že by toto bolo cieľom jeho jadrového programu.



S izraelskými predstaviteľmi diskutoval Dobrindt aj o konflikte v Pásme Gazy. Uviedol, že cieľom Tel Avivu je oslobodiť zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých v enkláve zadržiava militantné hnutie Hamas, a dosiahnuť prímerie. „Dohoda by mohla byť blízko,“ vyhlásil nemecký minister.