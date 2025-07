Nemecký minister vnútra vidí možnosť návratových centier mimo Únie

Kodaň 22. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt navrhuje možnosť spojenia menšej skupiny členských krajín Európskej únie, ktoré by v tretích štátoch zorganizovali návratové centrá pre odmietnutých žiadateľov o azyl. Mimo Európy existujú možnosti na vytvorenie takýchto centier s partnerskými štátmi, uviedol v utorok pred zasadnutím Rady EÚ pre vnútorné veci v Kodani. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Tento cieľ chceme formalizovať," povedal Dobrindt. Možnosťou je podľa neho spoločný postup na úrovni EÚ, no aj spolupráca jednotlivých členských štátov. "Za Nemecko nechcem vylúčiť, že sa pripojíme k iným," doplnil.



Neformálne rozhovory ministrov vnútra a štátnych tajomníkov v Kodani sú zamerané na repatriáciu zamietnutých žiadateľov o azyl, opatrenia proti nelegálnej migrácii a boj proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami. Témou sú aj spôsoby, ako zvýšiť odolnosť EÚ proti migračným krízam.



V posledných mesiacoch sa venuje zvýšená pozornosť možnostiam zefektívnenia únijného systému návratov neúspešných žiadateľov o azyl. V tejto súvislosti sa diskutuje o vytvorení tzv. návratových centier mimo hraníc EÚ, ako aj o posilnení úlohy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Agentúra DPA pripomína, že ministri vnútra Nemecka, Rakúska, Francúzska, Dánska, Poľska a Českej republiky sa minulý piatok stretli v Bavorsku, kde podporili prísnejší prístup k migračnej politike vrátane dôslednejších deportácií, a to aj do krajín ako Sýria či Afganistan.