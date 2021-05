Nemecký minister vnútra zakázal islamistickú organizáciu

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer zakázal islamistickú organizáciu Ansaar International a niekoľko ďalších skupín, ktoré patria do celoštátnej siete islamistov. V stredu to na Twitteri oznámil jeho hovorca Steve Alter, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Táto sieť financuje prostredníctvom darov terorizmus na celom svete," dodal Alter. Takisto citoval slová Seehofera: "Ak chcete bojovať proti teroru, musíte ho odstaviť od zdrojov peňazí."



Zákaz bol odôvodnený tým, že zbierka organizácie Ansaar bola zriadená s úmyslom presunúť prostriedky teroristickým skupinám do zahraničia, a to najmä palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, sýrskej teroristickej organizácii Front an-Nusra a islamistickým milíciám aš-Šabáb v Somálsku.



Darcov očividne podviedli falošným tvrdením, že finančné prostriedky sa použili výlučne na humanitárne účely.



Nezisková organizácia Ansaar International so sídlom v Düsseldorfe vo svojich stanovách uvádza, že jej účelom je podpora projektov týkajúcich sa moslimov na celom svete, píše agentúra AFP.



Policajti od skorého rána prehľadali niekoľko nehnuteľností v desiatich spolkových krajinách, pričom vyšetrovatelia zaistili aj rôzne predmety.